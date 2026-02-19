Perspectivas macroeconómicas de Centroamérica y RD se mantienen positivas pese a riesgos globales

Tegucigalpa- Durante la conferencia virtual “Panorama macroeconómico de la región de Centroamérica y República Dominicana”, expertos analizaron la situación económica regional y destacaron que, a pesar de factores de riesgo, las proyecciones se mantienen optimistas.

El secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, Odalis F. Marte Alevante, explicó que la región enfrenta desafíos como barreras arancelarias, reducción del comercio internacional, choques en los precios de materias primas y eventos climatológicos, pero que las perspectivas de crecimiento y estabilidad económica siguen siendo positivas a mediano plazo.

Durante la sesión se analizaron las decisiones de política de los bancos centrales, así como escenarios de crecimiento y expectativas de inflación para 2026 y 2027. Entre los factores que podrían impulsar la economía se mencionaron la recolocación de capitales y mayor inversión extranjera directa, el desempeño de la economía estadounidense y de otros socios comerciales, el aumento de remesas familiares, la aceleración de la transición energética y nuevos proyectos de infraestructura.

Marte Alevante destacó que la volatilidad de la economía de Estados Unidos tendría un efecto indirecto y rezagado sobre la región, dependiendo de cómo se absorba esa incertidumbre por los principales socios comerciales de Centroamérica y República Dominicana.

Los participantes de la conferencia realizaron preguntas sobre actividad económica, inflación, comercio exterior y estabilidad financiera, evidenciando un interés generalizado por comprender los retos y oportunidades que enfrenta la región.

La SECMCA reafirmó su compromiso de generar información, análisis y estudios de calidad, que sirvan como insumo para la toma de decisiones estratégicas en los países de la región.LB