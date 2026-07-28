Honduras se ubica a media tabla en crecimiento regional, pero arrastra rezagos en competitividad, innovación y adaptación climática

Tegucigalpa – Honduras se mantendría en una posición intermedia en el crecimiento económico de Centroamérica durante 2026 y 2027, aunque enfrenta rezagos importantes en libertad económica, innovación y vulnerabilidad climática, según el Boletín Competitivo Regional de julio de 2026 elaborado por Cohep con base en datos del Banco Mundial, la Fundación Heritage, el Índice Global de Innovación y otros indicadores internacionales.

El documento señala que la economía hondureña registraría una expansión de 3.4 % en 2026 y 3.7 % en 2027, un comportamiento similar al previsto para Costa Rica y Nicaragua. En contraste, República Dominicana y Panamá liderarían el crecimiento regional, mientras que El Salvador mostraría el menor dinamismo.

Cohep advierte que el avance de la región sigue respaldado, en parte, por la resiliencia de las remesas y una demanda interna relativamente estable, aunque persisten riesgos por la incertidumbre global, la menor demanda externa y un financiamiento más restrictivo.

Libertad económica

En materia de libertad económica, Honduras obtuvo un puntaje de 59.1 sobre 100, lo que lo coloca en el cuarto lugar de Centroamérica y en la posición 95 a nivel global. El informe destaca debilidades en libertad empresarial y libertad comercial, factores que limitan la inversión y frenan un mayor dinamismo productivo.

Costa Rica lidera la clasificación regional con 69.1 puntos, seguida por Panamá con 64.9 y Guatemala con 63.5. Cohep sostiene que para mejorar el desempeño nacional se requiere fortalecer las políticas económicas y consolidar un marco regulatorio más eficiente, con el fin de impulsar un desarrollo más sostenible y competitivo.

Innovación rezagada

El boletín también muestra que Honduras continúa entre los países con menor desempeño en innovación dentro de la región. De acuerdo con el Índice Global de Innovación 2025, el país cayó cinco posiciones respecto a 2024 y se ubicó en el puesto 119 de 139 economías evaluadas.

La iniciativa privada subraya que este rezago refleja desafíos estructurales en capital humano, investigación, sofisticación empresarial y desarrollo tecnológico. El organismo considera que reducir esa brecha exige mayor articulación entre educación, empresa e innovación, además de condiciones que incentiven la inversión en tecnología y la transformación productiva.

Alta vulnerabilidad climática

En el plano ambiental, el panorama es más delicado. Honduras ocupa la tercera posición mundial en vulnerabilidad climática, de acuerdo con los indicadores internacionales citados por Cohep para 2026. Aunque el país se mantiene en ese lugar, el reporte advierte que una posición más cercana al primer puesto representa una mayor exposición al riesgo climático.

Además, el Índice ND-GAIN 2026 ubica a Honduras con 41.3 puntos, la calificación más baja de Centroamérica, y en el puesto 136 de 190 países. Ese resultado revela una limitada capacidad socioeconómica de adaptación frente a sequías, huracanes e inundaciones, con impactos directos sobre el empleo, la producción y la inversión.

Desafío estructural

Para Cohep, el rezago en adaptación climática es uno de los principales frenos para la competitividad y el desarrollo sostenible de Honduras. El boletín concluye que, sin mejoras en infraestructura, innovación, inversión y resiliencia ambiental, el país seguirá enfrentando obstáculos para traducir su crecimiento económico en mayor empleo formal y productividad. PD / IA