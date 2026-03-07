Personas perjudicadas por estado de excepción pueden denunciar pese a sobreseimiento de CSJ

Tegucigalpa – El abogado Saúl Bueso, representante de la Organización No Gubernamental C-Libre, dijo este sábado que aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dictó un sobreseimiento definitivo las personas afectadas pueden denunciar.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), votó de manera concurrente en las últimas horas para sobreseer el estado de excepción que se mantuvo vigente por más de tres años en el país, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.

Pese a este dictamen los hondureños afectados pueden denunciar, enfatizó.

Dijo que se pueden abocar a instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh)

La medida, que había sido presentada por el gobierno de Libre como una estrategia central para combatir la criminalidad, estuvo marcada desde su inicio por fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que denunciaron abusos y pidieron reiteradamente su eliminación.

En ese contexto fueron varios quienes llegaron a interponer recursos y amparos para tratar de frenar lo que consideraban una ilegalidad que violentaba derechos, pero no hubo resultados. (RO)