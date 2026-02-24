Personas con discapacidad reciben atención más cerca de sus comunidades a través de 14 centros inclusivos

Tegucigalpa. – Personas con discapacidad en distintas zonas del país están accediendo a servicios de rehabilitación, estimulación y orientación más cerca de sus hogares, a través de 14 Centros de Atención Inclusivos Comunitarios (CAIC) acompañados por el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE).

En estos centros, las familias pueden encontrar atención y acompañamiento para fortalecer el bienestar y la recuperación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad, especialmente en comunidades donde el acceso a este tipo de servicios suele ser limitado.

Según PREPACE, los CAIC forman parte de una estrategia para acercar la atención a nivel comunitario y promover procesos de inclusión en la vida cotidiana, desde el hogar hasta la escuela, los centros de salud y otros espacios de participación.

“Cuando la atención llega directamente a la comunidad, la gente recupera su dignidad y avanza con más confianza”, expresó Gloria López, directora de PREPACE. Añadió que la inclusión se construye en lo cotidiano, con respeto, apoyo y participación de toda la comunidad.

Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto Inclusión Resiliente (IR), ejecutado por PREPACE con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en asocio con CBM Alemania. El proyecto se implementa en 22 municipios de Francisco Morazán, Yoro, Olancho, Cortés, Copán, Lempira y Choluteca, e impulsa además acciones en educación y emprendimiento.

Como parte de este esfuerzo, PREPACE promueve la campaña “Sin Límites”, que busca visibilizar los servicios de atención comunitaria y fortalecer una cultura de trato digno e inclusión para las personas con discapacidad.

Finalmente, la organización hizo un llamado a familias, docentes, líderes comunitarios y autoridades a sumarse a esta iniciativa para construir espacios donde la inclusión se viva todos los días. IR