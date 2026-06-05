Personas con discapacidad protestan en Casa Presidencial por falta de empleo

Tegucigalpa- Un grupo de personas con discapacidad realizó una protesta frente a Casa de Gobierno para exigir el cumplimiento de la cuota de empleo establecida en la ley, sobre todo en espacios estatales.

-La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad establece que las empresas públicas y privadas deben contratar 4 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores

El representante del colectivo, Felipe Peña, afirmó que han realizado gestiones previas con distintas instancias del Gobierno sin obtener respuestas concretas.

“Estamos exigiendo la cuota de empleo, hemos hecho lobby con todos los tomadores de decisión del gobierno y estamos esperando esa respuesta”, expresó.

Peña señaló que el grupo está conformado por profesionales de distintas áreas, como abogados, psicólogos, docentes y técnicos, quienes aseguran contar con la formación necesaria para integrarse al sector público.

Por ello, reiteró que la principal demanda es el acceso efectivo a oportunidades laborales dentro del Estado, así como la inclusión en programas sociales.

“Lo que queremos es que el Gobierno nos atienda dignamente”, agregó.

El colectivo también solicitó ser incluido en proyectos habitacionales y en esquemas de pensiones que garanticen condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad. AD