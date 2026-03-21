Personas con discapacidad exigen cumplir promesa de inclusión laboral

Tegucigalpa – Carmelo Salazar, presidente de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras, (Fenopdih), exigió al presidente Nasry Asfura cumplir con la promesa de inclusión del 4 % de este sector al aparato estatal.

“Él hizo la promesa de cumplir con el cuatro por ciento de inclusión y eso ya está establecido en la Ley de Discapacidad”, expresó.

Consideró que si la promesa se cumple es bueno porque se trata de mayor inclusión.

“Le tomo la palabra, sé que el presidente es una persona seria”, expresó el representante del sector discapacidad.

Asimismo solicitó nombrar al director general de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Recordó que fue una promesa de campaña del actual presidente incluir al 4 %del sector discapacidad en los puestos de gobierno. (RO)