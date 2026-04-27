Personal suspendido de la SIT exige reintegro y pago de salarios

Tegucigalpa- Personal suspendido de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), mantienen una protesta pacífica este lunes, en exigencia de su reintegro y el pago de salarios caídos.

“Nosotros buscamos el reintegro de los compañeros despedidos afiliados al sindicato, hay afiliados que su sueldo fueron suspendidos en abril, hoy es 27, el memo dice que hasta el 25, no se pagó, se fueron a teletrabajo y a nadie se le ha notificado, consideramos que eso es un abuso de autoridad”, refirieron los afectados.

Los empleados se apostaron en las afueras de la institución donde con consignas exigen reintegro a sus labores y el pago de salarios.

“Exigimos el reintegro, se materializó en el concepto de que mandarían a teletrabajo a secretarios, motoristas, secretarias y ahora están despedidos, hemos escrito al ministro y no hay diálogo, nosotros respetamos pero necesitamos sentarnos”, detallaron.

Afirmaron que se mantendrán en el lugar hasta sostener una reunión con las autoridades de la institución. IR