Personal de Migración fortalece conocimientos en seguridad y la eficiencia en las fronteras

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) inició hoy el programa de formación “Fortalecimiento y Excelencia en la Gestión Migratoria 2026”, a través del curso “Especializado en Procedimientos Jurídicos, Técnicos y de Seguridad”.

En esta iniciativa participó personal del nivel central y diferentes delegaciones terrestres y aéreas, con el propósito de modernizar las capacidades de respuesta institucional y transformar a los colaboradores en analistas capaces de detectar dinámicas delictivas complejas en los puntos de control fronterizo.

La capacitación se extenderá del 01 al 05 de junio de 2026, en la que se abordará de manera integral la brecha entre la operatividad técnica y el conocimiento jurídico mediante alianzas estratégicas de alto nivel.

Para ello, expertos del Ministerio Público instruirán al personal en la tipificación de los delitos de tráfico y trata de personas, mientras que especialistas de INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) fortalecerán la respuesta inmediata ante alertas internacionales.

Asimismo, personal de la Embajada Americana instruirá en análisis forense documental para identificar pasaportes y visados fraudulentos, complementando el blindaje con la instrucción en ciberseguridad y el uso óptimo del Sistema de Control Migratorio.

Con este esfuerzo, el Instituto Nacional de Migración proyecta la certificación de competencias del personal para mitigar con éxito los riesgos legales y operativos a nivel nacional. (RO)