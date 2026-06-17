Personal de limpieza de Sesal protesta por pago pendiente de salario

Tegucigalpa – Personal del área de limpieza de la Secretaría de Salud realiza una protesta de brazos caídos frente a las instalaciones de la institución por la falta de pago de salarios.

Una empleada manifestó que la Sesal lleva tres meses sin pagar el salario pendiente al personal del área de limpieza.

Recordó que en el pasado, el área de limpieza protestó frente a la Secretaría de Salud en la que las autoridades les prometieron cumplir con esta deuda, pero solo acreditó un mes.

“Que nos dicen ahorita, que si no vamos a trabajar que nos quitarán el día, no es justo que nos quiten el día porque nos hacemos presentes para trabajar, y es culpa de ellos por no pagarnos”, dijo la empleada.

Señaló que si la Secretaría de Salud solo paga un mes pendiente de salario no es suficiente para pagar el transporte.

Otra empleada reveló que su salario es de 12 mil lempiras, pero que ya no posee fondos para pagar el transporte de su casa a la Sesal y viceversa.

Sostuvo que se requiere del pago pendiente del sueldo porque las personas ya no les quieren prestar dinero. AG