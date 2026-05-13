Personal de aseo de la SESAL en huelga de brazos caídos por falta de pago

Tegucigalpa- El personal de aseo de la Secretaría de Salud (SESAL), se declaró en huelga de brazos caídos debido a la falta de dos meses de pago salarial.

Los trabajadores realizaron una protesta en las afueras de la institución para exigir a las autoridades el desembolso inmediato de los pagos pendientes y el respeto a sus derechos laborales.

Durante la manifestación, los empleados expresaron su preocupación por las dificultades económicas que enfrentan a causa del retraso salarial, asegurando que muchos de ellos no cuentan con recursos para cubrir necesidades básicas de sus familias.

Asimismo, señalaron que el incumplimiento en el pago afecta directamente su estabilidad laboral y emocional, por lo que decidieron paralizar sus labores como medida de presión para obtener una respuesta de las autoridades de Salud.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para atender la problemática y garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales con el personal que diariamente realiza labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones sanitarias. IR