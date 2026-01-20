Persistencia de impunidad coloca a personas trans en situación de riesgo permanente, advierte el Conadeh

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), tomó nota hoy de la notificación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Zelaya y otra vs. Honduras, mediante la cual se declara la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya, mujer trans asesinada en septiembre del 2004, en Comayaguela.

A través de un comunicado, el Conadeh indicó que el “Caso Zelaya y otra” debe ser asumido por el Estado hondureño como una oportunidad para revisar de manera profunda y transversal las políticas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan reproduciendo la discriminación contra las personas trans.

Agregó que en Honduras “persisten condiciones estructurales que reproducen la impunidad y colocan a las personas trans en una situación de riesgo permanente”

El CONADEH reafirmó su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño, así como de acompañar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil en la exigencia de la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Comunicado No.003/2026

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por medio de su titular, Blanca S. Izaguirre L., en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, ante la notificación al Estado de Honduras sobre la sentencia del Caso Zelaya y otra Vs. Honduras se pronuncia en los términos siguientes:

1. El CONADEH toma nota de la reciente notificación de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Zelaya y otra vs. Honduras, mediante la cual se declara la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya y Talía Rodríguez, en un contexto marcado por discriminación estructural, violencia y exclusión histórica, falta de debida diligencia reforzada en la investigación de los hechos y falta de reconocimiento de su identidad y expresión de género.

2. El CONADEH recuerda que dicha sentencia no solo impone al Estado obligaciones de reparación individual, sino que reafirma el deber ineludible de adoptar medidas integrales y estructurales orientadas a erradicar las causas profundas de la discriminación contra las personas trans, incluyendo patrones institucionales de exclusión, estigmatización y violencia, particularmente en el acceso a la justicia y a la protección efectiva de la vida e integridad personal.

3. En este mismo sentido, el CONADEH expresa su preocupación por la ausencia de avances sustanciales en el cumplimiento de las medidas ordenadas en el Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Además de lo ordenado por el tribunal interamericano, persisten condiciones estructurales que reproducen la impunidad y colocan a las personas trans en una situación de riesgo permanente, lo cual evidencia una brecha significativa entre los compromisos internacionales asumidos por el Estado y su materialización en políticas públicas, prácticas institucionales y garantías reales de protección.

4. Por lo tanto, esta INDH subraya que el Caso Zelaya y otra debe ser asumido por el Estado hondureño como una oportunidad para revisar de manera profunda y transversal las políticas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan reproduciendo la discriminación contra las personas trans, y no como un cumplimiento meramente formal de obligaciones internacionales

5. Finalmente, el CONADEH reitera que la protección de los derechos de las personas trans no admite dilaciones ni respuestas parciales, y que el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte IDH constituye una obligación jurídica internacional y un imperativo ético. Por lo tanto, el CONADEH reafirma su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño, así como de acompañar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil en la exigencia de la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

IR