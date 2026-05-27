Persisten temperaturas altas e ingreso de onda tropical provocará lluvias

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales informó que el ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño estará generando abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país.

Según el pronosticador de turno, José Pavón, los mayores acumulados de precipitación se registrarán en las regiones oriental, central y occidental del país.

La institución detalló además que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. En cuanto al oleaje, se prevé una altura de entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Asimismo, se informó que la salida del sol será a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol a las 6:12 de la tarde.

Entre las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas por departamento destacan: Valle y Choluteca con máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 26; Santa Bárbara y Cortés alcanzarán máximas de 36 grados; mientras que Intibucá registrará la temperatura más baja con una mínima de 14 grados y máxima de 24.

Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira y Ocotepeque reportarán temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20, mientras que Olancho alcanzará una máxima de 35 grados centígrados.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima de 32°C y mínima de 20°C

Ocotepeque: máxima de 32°C y mínima de 20°C

Olancho: máxima de 35°C y mínima de 22°C

Santa Bárbara: máxima de 36°C y mínima de 24°C

Valle: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Yoro: máxima de 33°C y mínima de 20°C

El Paraíso: máxima de 32°C y mínima de 20°C

Francisco Morazán: máxima de 32°C y mínima de 20°C

Gracias a Dios: máxima de 32°C y mínima de 26°C

Intibucá: máxima de 24°C y mínima de 14°C

Islas de la Bahía: máxima de 31°C y mínima de 26°C

La Paz: máxima de 32°C y mínima de 22°C

Atlántida: máxima de 32°C y mínima de 26°C

Choluteca: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Colón: máxima de 32°C y mínima de 26°C

Comayagua: máxima de 33°C y mínima de 22°C

Copán: máxima de 32°C y mínima de 22°C

Cortés: máxima de 36°C y mínima de 26°C.

La recomendación a la población es siempre mantenerse alerta de los comunicados oficiales, mantenerse hidratados.LB