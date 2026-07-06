Persisten protestas de transportistas en El Progreso por alza de tasa vehicular municipal

Tegucigalpa- Las protestas de transportistas y representantes del sector empresarial continúan este lunes en el municipio de El Progreso, Yoro, en rechazo al incremento de la tasa municipal vehicular, el cual, según los manifestantes, alcanza hasta un 300 %.

Las acciones de protesta, que comenzaron la semana anterior, se mantienen en distintos puntos estratégicos del municipio. Este lunes los manifestantes instalaron tomas en la carretera que conduce hacia Santa Rita, a la altura del sector Los Castaños, así como en Quebrada Seca y otros accesos a la ciudad, provocando un fuerte congestionamiento vehicular.

Posteriormente, los protestantes se movilizaron hacia la Alcaldía Municipal de El Progreso para exigir la revisión del ajuste a la carga tributaria, al considerar que el incremento representa un fuerte impacto económico para el sector transporte y las empresas.

Aunque para este lunes fue anunciado un acercamiento entre las autoridades municipales y los representantes de los manifestantes, con una reunión prevista para las 10:00 de la mañana, las tomas de carretera han continuado durante las primeras horas de este lunes.

Las restricciones en las principales vías de acceso han generado un tráfico pesado en la ciudad, debido a la limitada cantidad de rutas alternas para entrar y salir de El Progreso, afectando a conductores, pasajeros y al comercio local.LB