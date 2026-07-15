Persisten las quejas de derechohabientes por deficiencias en la atención del IHSS

Tegucigalpa- Las quejas de los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), continúan debido a las dificultades para acceder a los servicios médicos, especialmente por la falta de citas con especialistas, una situación que, según los usuarios, se ha convertido en una constante.

Los afiliados aseguran que deben madrugar para intentar obtener una cita y, en muchos casos, trasladarse desde zonas lejanas sin lograr ser atendidos, pasan meses para concretar una consulta. También denuncian que las recetas médicas no siempre pueden completarse por la falta de medicamentos y que algunos servicios especializados continúan sin estar disponibles.

Durante entrevistas, varios derechohabientes cuestionaron el destino de las aportaciones que realizan mensualmente al Seguro Social y señalaron que no perciben mejoras en la atención, pese a las medidas de emergencia implementadas por las autoridades.

«¿Dónde están los recursos que pagamos cada mes? ¿Cuándo el Estado contratará y formará más médicos especialistas? El IHSS ya no es ni la sombra de lo que fue; lejos de mejorar, se deteriora cada día», expresó una de las afiliadas.

Otra usuaria manifestó que esperaba que la institución avanzará en la modernización de sus servicios, pero considera que la realidad es distinta. «Uno esperaría que las instituciones mejoren y se modernicen, pero ocurre lo contrario; todo va para atrás aquí», afirmó.

Los derechohabientes hicieron un llamado a las autoridades del IHSS para que fortalezcan la atención médica, reduzcan los tiempos de espera, amplíen la disponibilidad de especialistas y garanticen el acceso oportuno a medicamentos y servicios de salud, al tiempo que también cuestionaron ¿Cuáles son los cambios con la declaratoria de emergencia? LB