Persisten las deficiencias en el IHSS pese a promesas de mejora con decreto de emergencia

Tegucigalpa- La inconformidad entre los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), continúa en aumento, los usuarios del sistema aseguran que, pese a los llamados realizados a las autoridades y al decreto de emergencia anunciado para mejorar la atención, los problemas persisten y las soluciones siguen sin llegar.

Los pacientes denuncian largas esperas para obtener una cita con médicos especialistas, dificultades para acceder a consultas y el desabastecimiento parcial de medicamentos, situación que, afirman, afecta directamente su salud y economía.

«Tengo seis meses intentando conseguir una cita con un especialista y no me atienden. La semana pasada vine y me dijeron que el médico no estaba. Regresé este martes y nuevamente me informaron que el doctor no vendrá», relató uno de los derechohabientes entrevistados.

Otra paciente manifestó que debe desplazarse desde un sector alejado de la capital y madrugar para intentar obtener atención. Sin embargo, asegura que al llegar al hospital ya no encuentra cupos disponibles, ni siquiera los espacios que habitualmente quedan libres por cancelaciones.

A las dificultades para acceder a consultas se suman las constantes quejas por la entrega incompleta de medicamentos y las deficiencias en otros servicios que brinda el Seguro Social.

Los derechohabientes expresan sentirse frustrados al considerar que sus reiteradas denuncias y peticiones no han sido atendidas por las autoridades gubernamentales, las cuales, según señalan, «parecen hacer oídos sordos» a la problemática que enfrentan diariamente.

Asimismo, cuestionan el destino de las aportaciones que realizan al sistema y se preguntan qué resultados ha generado el decreto de emergencia impulsado para mejorar el funcionamiento del IHSS, al considerar que, en la práctica, las condiciones continúan siendo las mismas.LB