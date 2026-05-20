Persisten las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO) informó que este miércoles continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

-En Choluteca y Valle persisten las temperaturas más altas con 42 grados centígrados de temperatura máxima.

No obstante, durante la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico podría generar precipitaciones débiles y aisladas en sectores del suroccidente del país.

Asimismo, las autoridades indicaron que se mantiene la presencia de humo en distintas regiones, situación que podría reducir la visibilidad y afectar la calidad del aire.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, se informó que actualmente la fase lunar es de luna nueva.

La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:10 de la tarde.

Temperaturas por departamentos

Lempira: máxima 33°C / mínima 20°C

Ocotepeque: máxima 34°C / mínima 21°C

Olancho: máxima 35°C / mínima 24°C

Santa Bárbara: máxima 36°C / mínima 24°C

Valle: máxima 42°C / mínima 26°C

Yoro: máxima 35°C / mínima 20°C

El Paraíso: máxima 32°C / mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 33°C / mínima 20°C

Gracias a Dios: máxima 33°C / mínima 26°C

Intibucá: máxima 28°C / mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 32°C / mínima 27°C

La Paz: máxima 33°C / mínima 20°C

Atlántida: máxima 33°C / mínima 24°C

Choluteca: máxima 42°C / mínima 27°C

Colón: máxima 34°C / mínima 25°C

Comayagua: máxima 36°C / mínima 21°C

Copán: máxima 35°C / mínima 20°C

Cortés: máxima 36°C / mínima 25°C

El detalle fue emitido por Mario Centeno, pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.LB