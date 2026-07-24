Persisten las condiciones secas y cálidas en la mayor parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO) informó que este día continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, el ingreso de una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles y aislados sobre sectores de las regiones oriental y occidental.

Asimismo, se reporta la presencia de polvo del Sahara en concentraciones inferiores a los 40 microgramos por metro cúbico, por lo que las condiciones de visibilidad se mantienen normales.

En cuanto al estado del mar, debido a la fase de cuarto creciente de la Luna, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y entre 2 y 4 pies en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol fue a las 5:31 de la mañana y la puesta será a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas pronosticadas por región son las siguientes:

Región Oriental: máxima de 32 °C y mínima de 20 °C.

Región Occidental: máxima de 31 °C y mínima de 14 °C.

Región Insular: máxima de 31 °C y mínima de 27 °C.

Tegucigalpa: máxima de 30 °C y mínima de 18 °C.

Región Sur: máxima de 39 °C y mínima de 25 °C.

Región Central: máxima de 31 °C y mínima de 20 °C.

Región Norte: máxima de 34 °C y mínima de 25 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.LB