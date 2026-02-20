Persisten las condiciones cálidas en todo el territorio nacional

Tegucigalpa- Las condiciones secas continúan predominando este día sobre la mayor parte del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno, Luis Fonseca.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la madrugada y la noche se registran temperaturas frescas, mientras que en horas de la tarde el ambiente se torna cálido en la mayoría de las regiones del país.

COPECO detalló además que la fase lunar actual es luna nueva, y se reporta un oleaje de entre uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y la puesta fue a las 5:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas máximas y mínimas estimadas para este día son las siguientes:

Atlántida: máxima 31°C, mínima 24°C

Choluteca: máxima 38°C, mínima 24°C

Colón: máxima 32°C, mínima 22°C

Comayagua: máxima 32°C, mínima 18°C

Copán: máxima 30°C, mínima 16°C

Cortés: máxima 33°C, mínima 25°C

El Paraíso: máxima 29°C, mínima 14°C

Francisco Morazán: máxima 28°C, mínima 13°C

Gracias a Dios: máxima 31°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 24°C, mínima 9°C

Islas de la Bahía: máxima 30°C, mínima 26°C

La Paz: máxima 32°C, mínima 17°C

Lempira: máxima 31°C, mínima 17°C

Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 16°C

Olancho: máxima 32°C, mínima 18°C

Santa Bárbara: máxima 32°C, mínima 20°C

Valle: máxima 37°C, mínima 23°C

Yoro: máxima 30°C, mínima 17°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, especialmente en las zonas del sur del país donde las temperaturas serán más elevadas, y tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol en horas de la tarde.LB