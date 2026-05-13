Persisten las altas temperaturas en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó las condiciones climáticas para este miércoles, destacando que los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más altas del territorio nacional, alcanzando máximas de 41 grados centígrados.

-Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más altas del país con 41 grados, según Copeco.

De acuerdo con el pronóstico brindado por el pronosticador Jairo García, las elevadas temperaturas continuarán predominando en la zona sur del país, mientras que en regiones montañosas y occidentales se reportarán temperaturas más frescas durante la madrugada y la noche.

Asimismo, Copeco indicó que la fase lunar se encuentra en cuarto menguante.

En cuanto al oleaje, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se esperan alturas entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación marítima.

La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:08 de la tarde.

Las temperaturas por departamento son las siguientes:

Valle: máxima 41°C y mínima 25°C

Choluteca: máxima 41°C y mínima 26°C

Santa Bárbara: máxima 36°C y mínima 22°C

Olancho: máxima 35°C y mínima 23°C

Colón: máxima 35°C y mínima 26°C

Comayagua: máxima 35°C y mínima 20°C

El Paraíso: máxima 34°C y mínima 16°C

Gracias a Dios: máxima 34°C y mínima 26°C

La Paz: máxima 34°C y mínima 20°C

Lempira: máxima 34°C y mínima 21°C

Atlántida: máxima 33°C y mínima 24°C

Copán: máxima 33°C y mínima 20°C

Ocotepeque: máxima 33°C y mínima 20°C

Francisco Morazán: máxima 32°C y mínima 17°C

Islas de la Bahía: máxima 32°C y mínima 27°C

Intibucá: máxima 27°C y mínima 15°C

Cortés: máxima 27°C y mínima 25°C

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse hidratados y no exponerse a los rayos del sol.LB