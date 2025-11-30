Persisten largas filas en centros de votación en Honduras y EEUU

Tegucigalpa – Las largas filas de hondureños queriendo ejercer el sufragio persisten después de media jornada transcurridas de las elecciones generales.

Tanto, en los centros de votación instalados en Honduras y Estados Unidos, las filas son conformadas por cientos de hondureños que buscan ejercer su sufragio.

Los votantes siguen llegando a la Escuela Nicaragua en la colonia Miraflores. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Wgn9JCMsMb — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 30, 2025

Pasadas las dos de la tarde, más de dos mil personas esperaban para votar en Houston, Texas.

En la Junta Receptora de Votos (JRV) instalada en Miami, también se reportan cientos de hondureños en fila.

Misma situación se reporta en todos los centros de votación en Honduras.

Lo anterior demuestra, la efervescencia que existe entre los hondureños.

Según los datos oficiales divulgados por la consejera Cossette LópezOsorio, las Primarias 2025 contabilizaron 2,037,255 votantes, mientras que hoy, a media tarde, las Elecciones Generales 2025 ya registraban 2,074,208 electores verificados.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio este domingo.

Se estima que unos 18 mil hondureños en Estados Unidos ejercerán este derecho.

En total se instalaron 12 Juntas Receptoras de Votos en los estados donde más diáspora hondureña se concentra.

El proceso de voto en el exterior se consolidó en Honduras con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, promulgada en 2021, que faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para reglamentar y habilitar este mecanismo. (RO)