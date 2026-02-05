Persiste la falta de medicamentos y citas con especialistas en el IHSS

Tegucigalpa- Los problemas en la atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan generando malestar entre los derechohabientes, quienes denuncian largas filas, falta de cupos y demoras excesivas para acceder a consultas con médicos especialistas.

Pacientes aseguran que, pese a acudir en repetidas ocasiones, no logran obtener una cita. Claudia, una de las afectadas, relató que desde noviembre ha intentado ser atendida por un ginecólogo debido a un mioma, sin éxito.

“Yo he venido seis veces desde noviembre buscando una cita con el ginecólogo, pero dicen que es el único especialista. Ahora me piden que regrese a finales de febrero para ver si con suerte me dan una cita para abril”, expresó.

Situación similar enfrenta Paola Alvarado, quien llegó desde la colonia El Carrizal. Según comentó, ya tiene más de tres meses de haberse realizado exámenes médicos, pero aún no recibe la interpretación de los resultados.

“No se entiende por qué ya está saturado hasta abril. Yo tengo más de tres meses de haberme hecho los exámenes y todavía no me han dado la lectura”, lamentó.

Los usuarios señalan que constantemente reciben explicaciones distintas por parte del personal: que no hay cupos, que el especialista está de vacaciones o que deben volver otro día.

“A veces dicen que no hay cupo, otras que el doctor no está. Es desesperante porque uno no puede pagar un médico privado y prácticamente se puede morir esperando una cita”, manifestó otra paciente.

Don Sixto, quien busca atención con un cardiólogo, aseguró haber llegado desde la madrugada con la esperanza de que algún paciente no se presente y así poder ocupar un cupo.

“He venido tres veces y no he logrado nada. Solo queda esperar si alguien no viene”, dijo.

Los entrevistados pidieron a las autoridades “poner mano” en el IHSS, ya que consideran inaceptable pagar mensualmente sin recibir atención o medicamentos.

“El Seguro nunca había estado tan mal como ahora”, coincidieron los usuarios, quienes exigen soluciones inmediatas a la crisis en IHSS, ya que les deducen de forma mensual.LB