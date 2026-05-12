Persisten condiciones secas y cálidas en todo el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, informó que este martes prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, mientras que por la tarde el viento del noreste transportará humedad desde el mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores del occidente y zonas montañosas del nororiente del país.

-Choluteca alcanzará los 41 grados

Además, continuará la presencia de humo durante el día, reduciendo la visibilidad y elevando la sensación térmica en varias regiones.

Las temperaturas más altas se registrarán en: Choluteca: 41°C, Valle: 38°CSanta Bárbara: 38°C, Olancho: 36°C, Atlántida, Colón, Comayagua y Yoro: 35°C

Temperaturas máximas y mínimas por departamento:

Lempira: 33°C / 20°C

Ocotepeque: 33°C / 20°C

Olancho: 36°C / 20°C

Santa Bárbara: 38°C / 20°C

Valle: 38°C / 24°C

Yoro: 35°C / 18°C

El Paraíso: 34°C / 16°C

Francisco Morazán: 33°C / 18°C

Gracias a Dios: 33°C / 26°C

Intibucá: 27°C / 14°C

Islas de la Bahía: 32°C / 28°C

La Paz: 34°C / 20°C

Atlántida: 35°C / 24°C

Choluteca: 41°C / 26°C

Colón: 35°C / 24°C

Comayagua: 35°C / 20°C

Copán: 33°C / 20°C

Cortés: 34°C / 25°C

COPECO detalló que la fase lunar actual es cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies.

La salida del sol fue a las 5:23 de la mañana y la puesta será a las 6:08 de la tarde.LB