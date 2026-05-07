Persisten condiciones secas y cálidas en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del pronosticador de turno José Pavón, informó que para este día prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque en horas de la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre el suroccidente del país.

De igual forma, se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas en algunas zonas del sur y centro de Honduras, debido al ingreso de la brisa del Pacífico. Las autoridades también alertaron que continúa la presencia de humo sobre el territorio nacional.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, Copeco detalló que actualmente la fase lunar es luna llena.

Las temperaturas más altas se registrarán en Choluteca y Valle con máximas de 40 grados centígrados, mientras que Cortés alcanzará los 38 grados y Olancho y Santa Bárbara llegarán a los 36 grados.

Por su parte, Intibucá reportará el clima más fresco con una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 16. En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 32 y 20 grados centígrados.

La salida del sol se registró a las 5:24 de la mañana y la puesta será a las 6:07 de la tarde.LB