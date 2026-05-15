Persisten condiciones secas y cálidas en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), a través del pronosticador Mario Centeno, informó que continúan las condiciones secas y cálidas sobre la mayor parte del territorio nacional.

Aunque en horas de la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y aisladas en zonas montañosas de las regiones norte y oriental del país.

Asimismo, las autoridades señalaron que persiste la presencia de humo en el ambiente, mientras que las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados.

En Francisco Morazán se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 18, mientras que en Cortés se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 23.

En Intibucá se reportarán las temperaturas más frescas con una mínima de 14 grados.

Copeco detalló además que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies. La fase de la luna es cuarto menguante.

La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:09 de la tarde.LB