Persisten condiciones secas, pero se esperan lluvias dispersas con actividad eléctrica en el sur y suroccidente del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada en las regiones sur y suroccidental del país.

Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones central y oriental.

COPECO detalló que la fase lunar corresponde a luna llena, mientras que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol será a las 5:20 de la mañana y la puesta a las 6:15 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima 32°C, mínima 22°C.

Ocotepeque: máxima 30°C, mínima 20°C.

Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.

Santa Bárbara: máxima 34°C, mínima 24°C.

Valle: máxima 38°C, mínima 25°C.

Yoro: máxima 33°C, mínima 22°C.

El Paraíso: máxima 31°C, mínima 20°C.

Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 20°C.

Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C.

Intibucá: máxima 24°C, mínima 15°C.

Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 28°C.

La Paz: máxima 32°C, mínima 22°C.

Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.

Choluteca: máxima 38°C, mínima 26°C.

Colón: máxima 33°C, mínima 26°C.

Comayagua: máxima 33°C, mínima 23°C.

Copán: máxima 32°C, mínima 19°C.

Cortés: máxima 35°C, mínima 25°C.

Los expertos recomiendan mantenerse hidratados e informados sobre el pronostico.LB