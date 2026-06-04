Persisten condiciones secas, pero se esperan lluvias dispersas con actividad eléctrica en el sur y suroccidente del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, durante la tarde, la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada en las regiones sur y suroccidental del país.
Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones central y oriental.
COPECO detalló que la fase lunar corresponde a luna llena, mientras que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
La salida del sol será a las 5:20 de la mañana y la puesta a las 6:15 de la tarde.
Temperaturas por departamento
Lempira: máxima 32°C, mínima 22°C.
Ocotepeque: máxima 30°C, mínima 20°C.
Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.
Santa Bárbara: máxima 34°C, mínima 24°C.
Valle: máxima 38°C, mínima 25°C.
Yoro: máxima 33°C, mínima 22°C.
El Paraíso: máxima 31°C, mínima 20°C.
Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 20°C.
Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C.
Intibucá: máxima 24°C, mínima 15°C.
Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 28°C.
La Paz: máxima 32°C, mínima 22°C.
Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.
Choluteca: máxima 38°C, mínima 26°C.
Colón: máxima 33°C, mínima 26°C.
Comayagua: máxima 33°C, mínima 23°C.
Copán: máxima 32°C, mínima 19°C.
Cortés: máxima 35°C, mínima 25°C.
Los expertos recomiendan mantenerse hidratados e informados sobre el pronostico.LB