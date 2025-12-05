Persisten condiciones secas en casi todo el país; lluvias aisladas podrían presentarse en zonas montañosas

Tegucigalpa- Las condiciones secas continúan predominando este viernes en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico meteorológico. Se prevé únicamente una baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en áreas montañosas de las regiones oriente y norte, producto del ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

La fase lunar se mantiene en luna llena, mientras que el oleaje se presenta estable tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, con alturas que oscilan entre uno y tres pies.

La salida del sol está prevista para las 5:59 a.m., mientras que la puesta ocurrirá a las 6:19 p.m.

A continuación, las temperaturas registradas para las distintas zonas del país:

Zona Sur: máxima de 35°C, mínima de 25°C.

Zona Central: máxima de 30°C, mínima de 20°C.

Zona Norte: máxima de 31°C, mínima de 22°C.

Tegucigalpa y Distrito Central: máxima de 28°C, mínima de 17°C.

Zona Insular: máxima de 30°C, mínima de 24°C.

Zona Occidental: máxima de 28°C, mínima de 12°C.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones en las zonas donde puedan presentarse lluvias ligeras.LB