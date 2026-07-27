Persisten barreras que vulneran  derechos del pueblo  Miskitu, advierte el Conadeh

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alertó que aún persisten patrones de exclusión y discriminación estructural que impiden al pueblo Miskitu ejercer la pesca de manera segura y digna en el departamento de Gracias a Dios.

Frank Cruz, Coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, detalló las barreras que siguen vulnerando los derechos de este pueblo pesquero indígena.

Sin DNI no hay reparación ni derechos

Entre los patrones de exclusión, Cruz mencionó que hay beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que siguen sin su Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que detiene los pagos por daño material e inmaterial. Pero además los deja sin salud, sin educación y sin trabajo.

Los convierte en un pueblo apátrida, sin derecho a un nombre ni a una identidad, lo cual es una barrera que les niega todos sus derechos humanos, individuales y colectivos, puntualizó.

Los otros patrones son la ausencia de un sistema registral único por zona que garantice la gobernanza de la pesca, el acceso a tierras y territorios marino-costeros, además, la falta de un control real del Estado a las empresas industriales pesqueras, tanto en puertos como en alta mar.

Las empresas deben cumplir normas laborales y de seguridad ocupacional. Pero, además, deben tener mecanismos para prevenir, respetar y reparar daños, como manda la sentencia y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derecho Humanos, declaró.

hallazgos del navegador indígena evidencian crisis humanitaria en la muskitia

Por su parte, Elsser Brown Evans, técnico de MOPAWI, alertó, sobre la crisis humanitaria que se vive en Gracias a Dios marcada por el abandono estatal, pesca ilegal, precariedad en salud y educación y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Dicha alerta la hizo en el marco del Diálogo Estratégico para la Promoción de los Derechos Humanos y la Sostenibilidad de la Pesca Industrial y Artesanal de Honduras.

Indicó que entre 3,000 a 4,000 buzos lisiados y un ciclo de pobreza que se repite generación tras generación son parte de los hallazgos del “Navegador Indígena”, una herramienta digital que permitió recoger información técnico científica de comunidades pesqueras sobre el cumplimiento o no de los derechos humanos en comunidades miskitas.

Ausencia estatal y pesca ilegal, parte de los hallazgos

Brown reveló que la ausencia del aparato estatal es evidente, su presencia es mínima como mínimo es su presupuesto. Señaló que solo hay un inspector de la DIGEPESCA para todo el departamento de Gracias A Dios, que es bastante amplio y vasto, lo que dificulta su monitoreo.

Indicó que los principales bancos de pesca están en La Muskitia y que hay una Base Naval destacada en la Barra de Caratasca, con logística mínima y que, por eso, se da la pesca ilegal y el abuso de la industria pesquera sobre los pescadores locales y nativos.

Agregó que la industria camaronera viola las tres millas náuticas y destruye la reproducción de las principales especies marinas costeras.

Salud, educación y justicia colapsadas

En materia educativa señaló que las escuelas no tienen ni las condiciones mínimas. Un niño, de lunes a viernes, la única esperanza de alimentación que tiene, es en la merienda escolar. En lo que respecta a la salud explicó que existe un hospital que atiende a seis municipios, pero con presupuesto y personal de un municipio.

En el campo de la Justicia fue contundente al señalar que hay casos de invasión, explotación de recursos naturales y ausencia de consulta previa en proyectos extractivistas.

Recomendaciones al Estado

Desde el Navegador Indígena, el técnico de MOPAWI recomendó al Estado hondureño, garantizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en decisiones sobre territorios marino-costeros y recursos pesqueros.

Además, que se fortalezcan los consejos territoriales indígenas para la gestión de la pesca artesanal, que se protejan jurídicamente los territorios y se evite la explotación en tiempos de veda, por países vecinos.

Otra de las recomendaciones es que se reconozca la pesca artesanal como una ocupación tradicional indígena. También que los servicios de salud, educación y justicia tengan pertenencia cultural y sea en idioma miskitu. IR