Persiste retraso en aprobación de reglamento para observación para elecciones generales

Tegucigalpa– La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, expresó este lunes su preocupación por los retrasos en el proceso de acreditación de la observación nacional de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Debo ser sincera y expresar mi preocupación por un retraso que estamos teniendo. Personalmente considero que no debería haber mayor dilación en este tema, ya que varias entidades han solicitado ser observadores nacionales”, manifestó la funcionaria.

López recordó que en procesos anteriores las organizaciones de sociedad civil acreditaban a su personal, cumpliendo con requisitos establecidos en el reglamento. Sin embargo, aunque el borrador del nuevo reglamento de observación fue presentado hace tres semanas, aún está pendiente de aprobación definitiva.

“Mi aspiración es que se apruebe con anticipación para poder tener una observación de éxito. La observación es muy importante para el proceso: el hondureño debe participar no solo con su voto, sino también con su voz, y esa voz se alza con más potencia cuando está respaldada en conocimiento, no en especulación o mala fe”, apuntó.

La presidenta del CNE insistió en que la participación de observadores nacionales e internacionales es esencial para fortalecer la confianza en el proceso electoral y garantizar la transparencia.LB