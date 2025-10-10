Persiste la presencia de vaguada sobre el país: se esperan lluvias y actividad eléctrica en varias regiones

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes persiste la presencia de una vaguada en niveles bajos sobre el territorio nacional, generando lluvias y lloviznas durante las primeras horas de la mañana.
Durante la tarde, los efectos de convergencia de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, junto con la influencia de una vaguada en niveles altos, provocarán lluvias débiles a moderadas dispersas, así como chubascos acompañados de actividad eléctrica.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en las zonas centro, suroccidente, sur y oriente del país, por lo que las autoridades recomiendan precaución ante posibles crecidas repentinas de quebradas y ríos.
La fase lunar actual es luna llena, mientras que el oleaje se mantiene de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.
El sol saldrá a las 5:39 a.m. y se ocultará a las 5:32 p.m.
A continuación, el pronóstico de temperaturas para las principales regiones del país:
Choluteca: máxima 32 °C, mínima 23 °C
Atlántida: máxima 31 °C, mínima 23 °C
Colón: máxima 32 °C, mínima 25 °C
Comayagua: máxima 31 °C, mínima 20 °C
Copán: máxima 30 °C, mínima 23 °C
Cortés: máxima 32 °C, mínima 24 °C
El Paraíso: máxima 29 °C, mínima 19 °C
Francisco Morazán: máxima 29 °C, mínima 19 °C
Gracias a Dios: máxima 34 °C, mínima 25 °C
Intibucá: máxima 22 °C, mínima 15 °C
Islas de la Bahía: máxima 31 °C, mínima 25 °C
La Paz: máxima 31 °C, mínima 20 °C
Lempira: máxima 30 °C, mínima 18 °C
Ocotepeque: máxima 29 °C, mínima 19 °C
Olancho: máxima 31 °C, mínima 22 °C
Santa Bárbara: máxima 32 °C, mínima 21 °C
Valle: máxima 32 °C, mínima 23 °C
Yoro: máxima 30 °C, mínima 20 °C
Copeco insta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.LB