Persiste el estigma, la discriminación y un caso de VIH cada 8 horas en Honduras: Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó este domingo que, en Honduras, un promedio tres personas se estarían infectando con VIH o una cada ocho horas, además hizo un llamado público para eliminar el estigma, la discriminación y fortalecer la prevención como medida para evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos contra esta población.

– En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, este 18 de mayo, Maradiaga señaló que, el estigma y la discriminación siguen siendo las principales barreras para que las personas con VIH tengan acceso a los servicios de salud, educación y trabajo.

Francia Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del conadeh recordó que el Estado hondureño, como signatario de instrumentos internacionales, está obligado a garantizar condiciones que respeten los derechos humanos de las personas con VIH y a eliminar actos de discriminación y violencia.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó.

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud establece que, entre 1985 y 2025, existe un acumulado de 44,620 casos de VIH en el país, de estos, 17,563 son asintomáticos y 27,057 presentan infección avanzada. El 58 % corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Francia Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del Conadeh, aborda el tema en el marco que este lunes 18 de mayo se conmemora el Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH. #ProcesoDigital pic.twitter.com/EcKtmRCmtz — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 17, 2026

Añade que los departamentos más afectados son Cortés con 15,881 casos, Francisco Morazán con 8,987, Atlántida 4,609, Yoro 2,734, Colón 2,321 y Choluteca 1,938, que concentran el 82% del total nacional.

La epidemia del VIH afecta a personas de ambos sexos y de todas las edades, desde niños menores de 4 años hasta adultos de 60 o más años.

En el caso particular de las personas que tienen una infección avanzada el grupo más afectado es la población económicamente activa, cuya edad oscila entre los 20 y los 44 años, lo que corresponde al 74%. Lo mismo ocurre con las personas asintomáticas, ya que el grupo etario más afectado está en ese mismo rango, con el 78 % de los casos.

Seguir las indicaciones

Entre el 2024 y 2025, se diagnosticaron 2,272 nuevos casos, equivalente a 95 personas mensuales, 3 por día y una infección cada 8 horas.

En el 2025 fallecieron 115 personas, un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70% eran hombres y el 30% mujeres. El 66% de los decesos ocurrieron en Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. El grupo etario que registra más muertes es el de 29 a 40 años, con el 45% de los casos.

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos por VIH se debe a que se cuenta con mejores medicamentos y una provisión más estándar, además de servicios de salud que atienden a la población. “Hemos mejorado la detección y la atención a tiempo”. En ocasiones quienes fallecen suelen llegar tarde a los servicios de salud.

Indicó que aún persisten casos de transmisión de madre a hijo porque, algunas mujeres, tras hacerse la prueba y salir positivas, se niegan a tomar el tratamiento que les ofrecen los proveedores de salud y es allí donde se pone en riesgo al niño.

Tenemos países de Centroamérica y del mundo que han disminuido los casos de transmisión de madre a hijo, por lo que, el llamado a las madres, es que se hagan la prueba y después sigan todas las recomendaciones que les brinde el personal de salud. Se puede llegar a tener cero transmisiones de madre a hijo en el país, declaró.

Estigma y despidos laborales

La defensora de los derechos humanos señaló que, el estigma y la discriminación siguen siendo las principales barreras para que las personas con VIH tengan acceso a los servicios de salud, educación y trabajo.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, dijo.

Explicó que una persona que toma su medicamento de forma constante alcanza carga viral indetectable y por tanto no transmite el virus.

Maradiaga llamó a la población a hacerse la prueba e insistió en que es posible llegar a cero transmisiones de madre a hijo si se siguen las recomendaciones médicas.

“Prevenir el VIH es posible”

Informó que el lema que se utilizará en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Respuesta ante la Epidemia de VIH, este 18 de mayo, es “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”.

El Conadeh junto a organizaciones de la sociedad civil y entes gubernamentales realizarán, este lunes, actividades en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención y el cambio de actitudes hacia las personas que con VIH. JS