Un 43 % de escuelas sin acceso a energía eléctrica

Tegucigalpa- El deterioro en la infraestructura escolar en los centros educativos del país, persiste y más bien tiende a empeorar, por lo que es urgente que se atienda dicha situación, declaró el coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Nacional Universidad Pedagógica Nacional ‘Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas.

-Persiste el deterioro en infraestructura escolar un 31 % de escuelas no tiene acceso a aguas negras y 1 de cada cinco no tiene agua potable, según Observatorio de UPNFM.

El experto, recordó que el sistema educativo es de unos 17 mil planteles, pero una gran parte de ellos tienen una situación “sumamente deteriorada”.

Alrededor de una de cada cinco centros educativos no tienen agua de ningún tipo, ni siquiera de riego, mientras el 43 % no tienen acceso a electricidad y un 31 % no tienen alcantarillado ni ningún servicio de tratamiento de aguas negras, cuando mucho un pozo, lo que implica muchos problemas de sanidad, agregó.

Urge atención de trabajos de infraestructura escolar, que no anuncio de inversión de Gobierno no se quede en discurso pide experto Mario Alas.

“Hay una infraestructura tan deteriorada que es urgente atender”, prosiguió el profesional al tiempo que alabó el anuncio del Gobierno de que se hará la inversión y un trabajo fuerte en ese sentido, pero advirtió que el discurso no basta y se necesitan acciones concretas.

Para Alas, que las escuelas sigan tan deterioradas significa que en realidad la educación no tiene una alta valoración social en el país.

Seguidamente, citó que hay muchos estudios científicos que demuestran que el deterioro de las condiciones de los centros escolares influye negativamente en el ánimo de estudiantes, docentes y padres de familia.

Por otra parte, es imposible avanzar en otras áreas si la infraestructura no sirve porque sin energía y agua por ejemplo no puede haber avances tecnológicos ni laboratorios.

Agregó que es muy importante también que se atiendan los espacios de unas 6 mil escuelas que aún son unidocentes y bidocentes, porque a estas alturas los niños no pueden estar en un solo espacio, ante estas condiciones de retraso, es urgente que el Gobierno atienda con trabajo oportuno y eficiente, reiteró. LB