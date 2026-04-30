Persiste calor sofocante en Honduras con temperaturas que alcanzan los 40 grados

Tegucigalpa- Las condiciones secas y cálidas continúan en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas que en algunos departamentos alcanzan hasta los 40 grados centígrados, según el pronóstico que brindó este jueves el experto Mario Centeno, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el informe, aunque predomina el ambiente caluroso, el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará lluvias débiles y aisladas en regiones del norte, oriente y sectores del centro del país. Asimismo, durante la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico generará precipitaciones ligeras en zonas del sur y suroccidente.

Las temperaturas más altas se registrarán en departamentos como Valle y Choluteca, donde el termómetro alcanzará máximas de hasta 40 grados, seguidos de Cortés y Comayagua con valores de hasta 34 grados. En contraste, zonas como Intibucá reportarán temperaturas más frescas, con mínimas de hasta 13 grados.

Detalle de temperaturas por departamento

Lempira: máxima 32°C / mínima 20°C

Ocotepeque: máxima 33°C / mínima 21°C

Olancho: máxima 34°C / mínima 22°C

Santa Bárbara: máxima 33°C / mínima 22°C

Valle: máxima 40°C / mínima 24°C

Yoro: máxima 33°C / mínima 20°C

El Paraíso: máxima 31°C / mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 31°C / mínima 17°C

Gracias a Dios: máxima 31°C / mínima 14°C

Intibucá: máxima 25°C / mínima 13°C

Islas de la Bahía: máxima 31°C / mínima 26°C

La Paz: máxima 31°C / mínima 20°C

Atlántida: máxima 31°C / mínima 22°C

Choluteca: máxima 40°C / mínima 25°C

Colón: máxima 32°C / mínima 23°C

Comayagua: máxima 34°C / mínima 20°C

Copán: máxima 32°C / mínima 18°C

Cortés: máxima 34°C / mínima 24°C

El oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, en una jornada marcada por la fase lunar de cuarto creciente. El sol salió a las 5:27 de la mañana y se prevé que se oculte a las 6:05 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de precaución ante las altas temperaturas, especialmente evitar la exposición prolongada al sol y tomar agua suficiente para hidratarse.LB