Perseguir a las consejeras del CNE ya no va a tener mayor relevancia, según analista

Tegucigalpa – El analista Carlos Polanco considera que a estas alturas del proceso electoral no creería que se esté persiguiendo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López.

“El Ministerio Público lo que está haciendo es lo que le corresponde constitucionalmente, está solicitando información que lleve a una conclusión del expediente investigativo relacionado con un posible delito electoral y una vez obtenida es información y verificada los alcances que podría tener decide si presentar o no acusación y contra quienes”, indicó.

El profesional del derecho, estimó que en este caso a quien se está persiguiendo es a los personeros de la empresa Grupo ASD que se encargó de la transmisión de resultados preliminares.

Polanco indicó que “no creería a estas alturas que se estaría persiguiendo a las consejeras, más que todo a Cossette López y a la señora Ana Paola Hall, en ese sentido creemos que si fuera en ese rumbo que va la investigación ya prácticamente estamos a destiempo, ya no va tener mayor relevancia si el propósito era dar acusaciones con el objetivo de crear nulidad de las elecciones, no va a ser posible porque ya estamos a unos 20 días para que se tome el nuevo gobierno y ya no va tener vuelta atrás”, afirmó. VC