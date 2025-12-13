Persecución política es real, usan el poder contra nosotras: Cossette López

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reiteró este viernes que la persecución política es real, y que “utilizan el poder contra nosotras”, en referencia a ella y Ana Paola Hall.

– Sigan pendientes y enfocándose en sus propios resultados y verán cómo se nos acaba el país y la democracia, alertó López.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que las personas que delinquen usan el poder contra las consejeras, anuncian un gobierno de transición y convocatorias a elecciones.

López informó que el órgano electoral sigue avanzando en los procedimientos previos para iniciar el escrutinio especial a la mayor brevedad posible.

Detalló que se ha aprobado el protocolo para escrutinios especiales, recibimiento de la acreditación de miembros de juntas especiales receptoras de votos, emisión de credenciales, capacitación y concluir la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción.

Contó que en horas de la noche del día anterior, policías hicieron bajarse de un vehículo, sin ningún motivo, a personas que estaban utilizando su vehículo y les registraron hasta la comida.

“¿Qué esperaban? ¿Qué yo estuviese ahí?, curioso que eso suceda en este contexto tan grave”, alertó.

La consejera subrayó que hay partidos políticos que se enfocan en la conformación de directivas de Congreso Nacional, repartiéndose Secretarías de Estado y pendientes únicamente de sus votos.

Sentenció que Honduras merece resultados y alternancia pacífica de poder. AG