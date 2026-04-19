Permanece activo incendio forestal en La Montañita que ya consumió decenas de hectáreas de bosque

Tegucigalpa – El sargento segundo del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Darwin Matute, informó que este domingo continúa activo el incendio en la orilla de la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia Danlí, en el sector de La Montañita, Francisco Morazán.

El incendió inició el viernes y este domingo se encuentra activo en un 60 %, refirió el sargento.

Este incendio forestal ya consumió 260 hectáreas de bosque, de acuerdo a las estimaciones preliminares.

Matute detalló que el Cuerpo de Bomberos de Honduras ha atendido este 2026 un total de 100 incendios forestales, un 7 % más respecto al año anterior.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo.

Usualmente, es la mano del hombre la que inicia estos incendios, pero también se suman factores como el “efecto lupa” que consiste en un vidrio que puede ser lanzado como basura a las carreteras y luego los rayos del sol se filtran y concentran en un solo punto.

Una simple botella tirada a la orilla de la calle puede iniciar un incendio en una zacatera, pero la mayoría son iniciados por la mano del hombre, razonó el teniente.

En muchos de los casos se trata de fuego iniciado por la mano del hombre que luego se sale de control, por lo que lo mejor es evitar manipular fuego en espacios boscosos, recomendó el sargento segundo del Cuerpo de Bomberos de Honduras. (RO)