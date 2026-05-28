Periodistas fortalecerán sus capacidades en temas clave con nuevo ciclo de formación del CPH y PNUD

Tegucigalpa- Temáticas relacionadas con herramientas de inteligencia artificial, cambio climático, comunicación intercultural, análisis de datos y mecanismos que contribuyen a la construcción de paz forman parte del ciclo de capacitaciones que ofrecerán el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el marco del Día del Periodista Hondureño, el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, y el representante residente del PNUD, Alessandro Fracassetti, firmaron una carta de intención que entrará en vigor durante el segundo semestre del presente año y permitirá la realización de diferentes talleres y charlas con expertos del PNUD.

La iniciativa busca fortalecer el ejercicio periodístico y contribuir a una cobertura más informada sobre temas de desarrollo sostenible en el país.

“Estamos muy contentos con esta colaboración y sabemos que nuestros colegas aprovecharán cada una de las jornadas, ya que en nuestra profesión debemos actualizar nuestros conocimientos de manera permanente”, manifestó Juan Carlos Sierra, presidente del CPH.

Por su parte, Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD, dijo: “Reconocemos a la prensa como un aliado clave para el desarrollo sostenible y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando y fortaleciendo su labor profesional.

Las fechas de las seis jornadas formativas serán comunicadas a través de las redes sociales oficiales del CPH, y la participación será gratuita. IR