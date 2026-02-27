Periodistas en Ecuador exigen a FFAA derogar lineamientos que coartan libertad de prensa

Guayaquil (Ecuador).- Más de 300 periodistas, directores de medios de comunicación y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador exigieron este viernes a las Fuerzas Armadas que derogue unos lineamientos fijados por la institución para las coberturas, al considerar que coartan la libertad de prensa y constituyen un acto de «censura previa».

«Estos lineamientos lo que hacen es calificar la línea editorial de los medios de comunicación y según eso darles acceso o no a las coberturas del Ministerio de Defensa y de todo el bloque de seguridad, que sabemos que es una de las fuentes más importantes en este momento», señaló César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización que busca velar por la libertad de prensa en el país.

«Esa calificación de la línea editorial de los medios es un acto de censura previa», añadió Ricaurte, que llegó junto a otros periodistas hasta las instalaciones del Ministerio de Defensa, en Quito, para entregar la solicitud firmada por las más de 300 personas.

El pasado 10 de febrero, el canal Ecuavisa hizo público un documento en el que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, ordenaba días antes a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que se evalúe a los periodistas para cualquier cobertura.

El reportaje aseguró que Delgado también dispuso que se «evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudique la imagen institucional», además de asignar puntajes a las publicaciones y clasificarlas como «afines, neutrales o críticas».

Una medida que fue rechazada por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que la calificaron como un «ataque a la libertad de expresión» y un nuevo «sistema de control» y «censura previa» por parte de la institución militar.

Después de esas alertas internacionales, las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado que el documento se había filtrado de «manera fraudulenta», que estaba «en desarrollo» y que no había entrado en vigencia.

Sin embargo, para los periodistas esa afirmación no es suficiente, sino que es necesario que se emita un acto administrativo en el que se deroguen explícitamente estos lineamientos y que se ordene que no se aplicarán en el futuro.

«Es un documento que parece bastante definitivo», dijo Eric Samson, miembro de Reporteros sin Fronteras.

Diego Cazar, representante de Periodistas Sin Cadenas, agregó que esos parámetros son incompatibles con la Constitución y con los estándares internacionales y que, en un contexto como el que se vive Ecuador, que cerró el 2025 como su año más violento, lo que más demanda la población es transparencia. «Se trata de temas de interés público», dijo.

En su solicitud de derogación de lineamientos, los periodistas pidieron que se adopte un protocolo de acceso a coberturas «basado exclusivamente en criterios objetivos», como capacidad logística, cupos, seguridad, horarios o áreas restringidas justificadas; y que tenga reglas claras y vías de reclamo.

Además de garantías de no discriminación para periodistas y medios, «sin evaluaciones sobre la editorial, posturas o coberturas previas». EFE/ir