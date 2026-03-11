Periodistas de Roatán se capacitan en no revictimización y protección de la niñez en la cobertura de casos de Trata de Personas

Roatán. – La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en coordinación con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Ministerio Público, desarrolló una jornada de capacitación dirigida a periodistas de Roatán, Islas de la Bahía, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre el principio de la no revictimización, confidencialidad de información y el principio de protección de las víctimas de trata de personas, especialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes en la cobertura informativa.

Durante la actividad, especialistas de las tres instituciones abordaron la importancia de que la labor periodística incorpore enfoques de derechos humanos al momento de informar sobre casos que involucren víctimas de delitos como la Trata de Personas y otras formas de explotación.

Como parte del proceso formativo, la CICESCT entregó a los participantes el folleto titulado “Los medios de comunicación y la Trata de Personas”, un material que orienta sobre cómo elaborar notas informativas relacionadas con personas cuyos derechos han sido vulnerados, brindando recomendaciones claras para proteger la identidad de las víctimas y evitar su exposición pública. Estas orientaciones se fundamentan en los principios establecidos en la Ley contra la Trata de Personas, particularmente en su artículo 3, que establece el principio de la no revictimización.

Asimismo, durante la capacitación se destacó el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la prevención de los delitos que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, así como su colaboración responsable en los procesos de investigación cuando las autoridades competentes lo requieran.

La Secretaria Ejecutiva de la CICESCT, Sua Martínez, enfatizó que “en muchas ocasiones se confunde el delito de Trata de Personas con el tráfico ilícito de personas o se continúa utilizando el término trata de blancas, que es una expresión empleada hace muchos años y cuyo contexto ha evolucionado hacia el concepto jurídico actual de Trata de Personas. Por ello, desde la CICESCT estamos trabajando por un turismo seguro, libre de trata de personas y por que se cuide la identidad de las víctimas para evitar su revictimización y el principio de protección”.

Las instituciones organizadoras reiteraron que la formación continua de periodistas es clave para promover una cobertura ética y responsable que contribuya a la prevención de la Trata de Personas y a la protección integral de las víctimas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.