Periodista Renato Álvarez exige una respuesta pública ante amenazas del jefe de FFAA

Tegucigalpa- El reconocido periodista Renato Álvarez denunció públicamente al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), por amenazas que —según afirmó— ponen en riesgo su vida, en un contexto de alta tensión institucional que ha encendido alertas sobre la libertad de prensa y las garantías democráticas en el país.

La denuncia fue realizada durante la transmisión del noticiero TN5 Estelar, luego de que Álvarez tuviera conocimiento, a través de una filtración de un documento de inteligencia militar, de supuestas intenciones del alto mando militar en su contra. “¿Cómo voy a quedar yo?”, cuestionó el comunicador frente a cámaras, frase que —explicó— surge tras expresiones atribuidas al general Hernández como “ya va a ver cómo va a quedar”, las cuales calificó como amenazantes.

Álvarez afirmó que, en dicho informe, el jefe militar lo ha insultado y amedrentado y habría sido calificado como “arrastrado de los empresarios” y tildado con frases peyorativas y palabras soeces. Ante ello, el periodista exigió una respuesta clara y pública del general: “Dígalo a Honduras, dígale a Honduras cómo voy a quedar”, reiteró en pantalla.

El comunicador subrayó que la situación ocurre en medio de señalamientos, presión pública y un clima de tensión que genera preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en relación con la prensa.

En este contexto, se recuerda que no es la primera vez que el general Hernández se ve involucrado en ataques contra medios de comunicación, para el caso desde el periódico institucional de las FFAA se han publicado en el pasado notas con señalamientos directos contra la prensa nacional.

La denuncia de Álvarez ha reavivado el debate sobre la protección a periodistas, el respeto a la libertad de expresión y los límites del accionar de las instituciones armadas en un Estado democrático, mientras sectores de la sociedad demandan claridad, garantías y explicaciones ante la gravedad de los señalamientos y lo que se considera una amenaza directa en contra del periodista.LB