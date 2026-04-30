Periodista hondureña Kenya Torres llega al directorio de AIPS América

Tegucigalpa – La periodista deportiva hondureña, Kenya Torres escribió una página memorable en el periodismo deportivo continental al ser electa, como miembro del directorio continental de AIPS América, en el cargo de tesorera.

Este importante logro coloca al país en un espacio de liderazgo regional y reconoce el talento, la constancia y la capacidad de sus comunicadores catrachos.

La hondureña Kenya Torres Florentino fue elegida por unanimidad como tesorera del nuevo Comité Ejecutivo 2026-2030, un respaldo que refleja su destacada labor al frente de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras y su compromiso con el fortalecimiento del periodismo deportivo nacional.

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Bajo su liderazgo, Torres Florentino ha puesto al periodismo deportivo en el contexto mundial logrando la membresía internacional de 50 colegas periodistas, así como el otorgamiento anual de becas para optar a postgrados y un convenio con la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) para obtener descuento en la carrera de comunicaciones.

Recientemente, la hondureña con una dilatada carrera en medios junto a colegas de todo el mundo visitaron las oficinas de la FIFA, UEFA, Comité Olímpico Internacional, así como las federaciones internacionales de Volibol y Gimnasia con el fin de conocer el funcionamiento de estas organizaciones en el área de las comunicaciones.

Actualmente, Torres es corresponsal en Honduras de la cadena internacional francesa, France24 y es la directora-fundadora del programa deportivo Fútbol de Tacón, el que creó para apoyar a otras periodistas.

En el 2022, la hondureña recibió en Roma, Italia, el prestigioso premio “Aberlardo Raidi” otorgado por la Federación de Periodista Deportivos de América aconvirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en ganarlo.

La junta directiva de AIPS América la encabeza el periodista colombiano Carlos Julio Castellanos, quien fue reelecto en el cargo de manera unánime.

La designación de los dignatarios tuvo lugar en desarrollo del 88 Congreso Mundial de la AIPS en la ciudad de Lausana, Suiza. Por América, asistieron delegados de 17 países.

En la Vicepresidencia fue elegido Artur Eugenio Mathias, de Brasil; Secretario Hugo Hidaldo, de Ecuador; Tesorera Kenia Torres, de Honduras. ¡Enhorabuena por el periodismo deportivo nacional! JS