Periodista española destaca papel de los medios hondureños para combatir la desinformación extranjera

Tegucigalpa – La politóloga y periodista española, Érika Reija, advirtió sobre la influencia que potencias como Rusia y China buscan ejercer en Honduras, y subrayó la importancia de los medios de comunicación para contrarrestar estos fenómenos.

“Honduras es un país, aunque sea pequeño, es muy importante para potencias extranjeras como Rusia o como China, porque el voto de Honduras vale lo mismo que el de cualquier otro país”, expresó Reija.

La comunicadora explicó que Rusia busca respaldo internacional a sus políticas, particularmente en relación con la guerra en Ucrania, conflicto que, según indicó, se ha prolongado por más de cuatro años.

Sobre el rol de la prensa, Reija consideró que los medios tienen una responsabilidad clave en la verificación de la información y en la lucha contra las noticias falsas.

Además, destacó que uno de los mayores desafíos actuales es la enorme cantidad de contenido que circula diariamente en internet y redes sociales.

“Vivimos en un mundo en que se produce más información en un día que la que antes se generaba en décadas”, señaló la corresponsal española.

Por lo tanto, indicó que la tarea de los medios consiste en ofrecer a las audiencias información relevante y sustentada en fuentes confiables, como una herramienta esencial para promover la información verdadera. AD