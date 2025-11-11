Periodista Emmanuel Rincón denuncia amenazas y advierte sobre el avance del socialismo en Honduras

Tegucigalpa – El periodista y escritor venezolano Emmanuel Rincón reveló a través de sus redes sociales que canceló su viaje a Honduras, donde tenía previsto ofrecer una conferencia sobre libertad, economía y democracia, tras recibir alertas de seguridad provenientes de agencias estadounidenses.

“Hoy debía estar en Honduras dando una charla sobre libertad, economía y democracia, lamentablemente no pude viajar”, escribió Rincón. Según explicó, agencias de seguridad de Estados Unidos le advirtieron que no era seguro ingresar al país, debido a los presuntos vínculos del gobierno de Xiomara Castro con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, además de amenazas recibidas por parte de ministros y aliados políticos del oficialismo en los últimos meses.

Ante esta situación, el comunicador indicó que impartió su charla de manera virtual, asegurando que “el régimen hondureño representa un peligro para los ciudadanos de cualquier parte del mundo que anhelan la libertad”.

En su mensaje Rincón hizo un llamado a la ciudadanía hondureña a unirse y defender la democracia frente a lo que considera un intento de instaurar una nueva dictadura en la región.

“Únanse ya, únanse contra los intentos de establecer una nueva dictadura socialista en el continente, están a tiempo de lograrlo. Créanme, una vez que terminen de instalar su aparato represor, como ya lo están haciendo, recuperar el país será muy cuesta arriba”, advirtió.

Estos son los seguidores de Rixi Moncada en Honduras, créanme cuándo les digo que, si no los votan afuera en esta elección, tendrán una dictadura por décadas.



Esta gente es enemiga de la libertad y la democracia, un par de años más e instalan el aparato de Maduro en Honduras. https://t.co/QWwTLyukzm — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 11, 2025

El periodista comparó la situación de Honduras con la de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que —según dijo— “suman más de 100 años bajo dictaduras”. También cuestionó a los gobiernos aliados a “regímenes comunistas y narcoterroristas”, afirmando que “no quieren el bien para sus países, solo buscan control, sumisión y riquezas para los suyos, mientras aplastan a la población”.

Rincón finalizó su mensaje con un exhorto a los hondureños a “votar con decisión” y expresó su deseo de visitar el país en un futuro, cuando exista “un gobierno democrático y un país que saldrá adelante”.LB