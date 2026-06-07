Periodista deportivo hondureño fallece ahogado en El Salvador

Tegucigalpa– El periodista deportivo hondureño Marco Tulio Rodas Matamoros, de 28 años de edad, falleció ahogado en territorio salvadoreño, según informaron personas cercanas al comunicador.

La noticia ha generado consternación entre colegas, familiares y seguidores del periodista deportivo.

De acuerdo con los reportes preliminares, Rodas Matamoros perdió la vida mientras disfrutaba de vacaciones veraniegas en El Salvador.

Las autoridades indicaron que el cuerpo del periodista fue rescatado, mientras que otra pareja de hondureños que también sufrieron dificultades fueron rescatados aún con vida.

La muerte del joven periodista ha provocado numerosas muestras de pesar en redes sociales, donde amigos, compañeros de trabajo y aficionados al deporte han destacado su trayectoria profesional, así como su pasión por la comunicación y el periodismo deportivo.

Familiares y allegados permanecen a la espera de los procedimientos correspondientes para la repatriación de sus restos mortales hacia Honduras.

El joven comunicador laboraba para deportes TVC de la corporación Televicentro. IR