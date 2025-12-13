Periodista denuncia que alcalde llegó a agredirlo a su casa en Ocotepeque

Tegucigalpa – El periodista Henry Torres denunció este viernes que fue agredido en su vivienda por el alcalde de San Marcos, Ocotepeque, Gerardo Mejía y un primo del funcionario local.

De acuerdo al comunicador, el ataque ocurrió como represalia a su labor periodista, específicamente por unas denuncias de nepotismo que realizó Torres, además de datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) que daban la ventaja al candidato nacionalista, sobre el edil liberal que busca la reelección.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), informó que la Policía Nacional llegó una hora después de la llamada de auxilio que realizó Torres a través de la línea de emergencia 911 y recordó que el ataque ocurrió bajo el estado de excepción que rige en Honduras desde hace más de tres años. PD