Periodista demanda al jefe de Estado Mayor ante el MP por vincularlo al crimen organizado

Tegucigalpa – El periodista José Adán López presentó este jueves ante el Ministerio Público una denuncia contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández por vincularlo con el crimen organizado.

“Al general Roosevelt Hernández se le escapó de la mano, o lo hizo intencional o no midió sus palabras el 15 de septiembre cuando lo estaba entrevistando”, recordó López, quien llegó acompañado de la directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza.

La denuncia interpuesta por el comunicador, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV) es contra el jefe miliar es por tratar de amedrentar a la prensa, y por violar la libertad de prensa y la libertad de expresión.

El comunicador continuó detallando que simplemente le hizo dos preguntas al jefe militar, la primera que cómo le había ido en su viaje a Estados Unidos y cómo se va hacer para garantizar las elecciones generales a fin de que no suceda lo que pasó en las elecciones primarias cuando eran las 8 de la noche y todavía andaban maletas deambulando sin llegar a las urnas.

(Leer) “Usted podría ser uno de ellos”, Roosevelt a periodista de RCV al señalar que el crimen organizado se esconde en la sociedad

López señala que esa última interrogante molestó al general Hernández con lo que empezó a despotricar y decir que eso fue por el crimen organizado.

Fue en ese momento en que el militar le dijo al periodista que el crimen organizado se esconde en todos lados y que incluso se esconden, y agregó “usted podría ser uno de esos”, a lo que López le reclamó porqué trataba así a la prensa, además de que él tenía muchos años de experiencia periodística y militar.

En ese contexto, la defensora de derechos humanos pidió a los periodistas que se sientan en riesgo por todos los abusos que está cometiendo el general Roosevelt Hernández para que lleguen a la Fiscalía a interponer la respectiva denuncia para que se abra una investigación.

“Un hombre armado que utiliza su poder para amenazar a los periodistas, contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información son los delitos que la Fiscalía debe investigar”, recordó Meza. VC