Periodista Carlos Panameño denuncia persecución y amenazas

Tegucigalpa – El periodista José Carlos Panameño denunció este viernes que ha sido objeto de persecución y amenazas a muerte en su contra de un sujeto en particular.

Contó que la persecución empezó en la zona donde reside, así como de personas que lo amenazan constantemente.

“Uno de ellos fue una mujer que trabaja en la DPI junto a su esposo, hace un mes y medio (hombre) me ha estado amenazando que me van a poner los tiros”, relató Panameño.

El periodista manifestó que cuando se encontraba con la persona que lo perseguía y amenazaba mientras hacia compras en una pulpería y panadería, trataba siempre de evitarlo.

Me lo he encontrado, me he cruzado la calle, he intentado evitar el problema y fui al Core 7 a denunciarlo en dos ocasiones y el fiscal de turno me negó mi derecho a denuncia, lamentó.

Narró que el fiscal le manifestó en esas dos ocasiones que si él no traía pruebas o testigos, no le tomaría la denuncia.

“Yo le dije al fiscal: tengo que venir con los disparos en mi cuerpo o los puñales metidos para que usted pueda aceptar mi denuncia. Esto no hubiese sucedido si me habrían tomado la denuncia”, reprochó.

Panameño agradeció al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por tomar con seriedad la denuncia.

Reveló que la persona que lo ha estado amenazando se llama Gerson Gutiérrez contando que tuvo un altercado con él hace dos días, “me salió por la espalda y me dijo que me iba a poner los tiros”.

“Perdí la razón cuando insultó a mi mujer y me va a quemar a mis padres en la casa”, relató. AG