Periodistas de HCH, Alex Cáceres y Cesia Mejía, denuncian amenazas a muerte

Tegucigalpa – Los periodistas Alex Cáceres y Cesia Mejía, del medio televisivo Hable Como Habla (HCH), denunciaron ser objeto de reiteradas amenazas a muerte por el ejercicio de su profesión.

La comunicadora Cesia Mejía mostró capturas de pantallas de serias amenazas contra su vida. “Este solo es uno de tantos chats que igual me han llegado, fotografías de un arma de fuego y balas, amenazan hasta a mi madre y ni hablar de insultos…”, expuso Mejía.

Agregó que “los he recibido igual muchas veces, definitivamente en Honduras sigue siendo un riesgo elevado ser periodista. Muchos no entienden que nuestra responsabilidad es solo informar los hechos, gusten o no, pero debemos informar”.

❌❌❌ Este solo es uno de tantos chats que igual me han llegado, fotografías de un arma de fuego y balas, amenazan hasta a mi madre y ni hablar de insultos…



Los he recibí igual muchas veces, definitivamente en Honduras sigue siendo un riesgo elevado ser periodista. Muchos no… https://t.co/mOp9zWi62I pic.twitter.com/ARz8mjzB0i — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) January 22, 2026

Alex también denuncia

De su lado, el periodista del mismo medio Hable Como Habla (HCH), Alex Cáceres denunció a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas de muerte.

En sus redes sociales, Cáceres mostró los mensajes y las llamadas que desde hace varios días está recibiendo de diferentes números de teléfono.

“En los últimos días he recibido amenazas de muerte, con llamadas y mensajes de diferentes números de teléfono”, denunció.

No se mata a la verdad asesinando a periodistas.



En los últimos días he recibido amenazas de muerte, con llamadas y mensajes de diferentes números de teléfono.



Dios cubre mis pasos y guarda mi vida. pic.twitter.com/WrYGEIytTr — Alex Cáceres HCH (@AlexMal881809) January 22, 2026

En ese sentido el periodista hizo referencia al eslogan que “no se mata a la verdad asesinando a periodistas”.

Asimismo, posteó “Dios cubre mis pasos y guarda mi vida”.

Tras colocar la denuncia en sus redes, seguidores de HCH le han mostrado su solidaridad al igual que diputados entre ellos Ericka Urtecho y colegas periodistas. IR