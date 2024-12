Perfiles falsos de la princesa Leonor estafan en Latinoamérica con promesas económicas

Madrid- Perfiles falsos en redes sociales que se hacen pasar por la princesa Leonor de Borbón estafan a personas, especialmente de Latinoamérica, con promesas de ayudas económicas desinteresadas que pueden llegar hasta los 100.000 dólares y que nunca se realizan.

La trama, destapada inicialmente por el diario El País, usa las plataformas TikTok o Facebook y herramientas de inteligencia artificial como anzuelo para las potenciales víctimas, que tras compartir información personal son contactados a través de aplicaciones de mensajería instantánea para continuar con la estafa.

En este fraude estuvo a punto de caer el panameño Carlos Arribas, quien en comunicación telefónica con EFE desde Panamá explicó cómo, entre finales de octubre y principios de noviembre, vio un mensaje en TikTok y llegó a intercambiar mensajes con un presunto secretario de la princesa española que le prometió hasta 100.000 dólares.

«Estaba ofreciendo ayuda económica a todas las personas que requirieran, de parte de ella, una ayuda para cualquier situación, enfermedad, lo que fuera», relató Arribas, quien mandó un mensaje a la supuesta princesa Leonor, hija del rey Felipe VI de España, para felicitarle por la iniciativa y decirle que «cualquier cosa que ella pudiera brindarle de ayuda se le agradecería», junto a su número de teléfono y su nombre.

A pesar de que la princesa Leonor no cuenta con perfil oficial en TikTok, el hecho de que encontrara mensajes (falsos) de personas que decían haber recibido dinero, incluso imágenes de cheques que habrían sido enviados a los agraciados, dio confianza a Arribas, quien recibió mensajes con una imagen de un intento de transferencia lista a su nombre, a la que solo le faltaba incorporar el destinatario.

Tras dar a los estafadores su número de cuenta bancaria y tres días con silencio y sin movimiento, Arribas volvió a contactar con el supuesto secretario real. «Me contesta de que hubo un retraso», explicó, y tres días más tarde, en una nueva comunicación a través de WhatsApp, le dijo que para hacer efectiva la transferencia tenía que mandar 400 dólares a través de Western Union a una cuenta en República Dominicana.

«Lo que a mí me llamó la atención fue cuando ellos me dijeron que tenía que mandar los 400 dolares a Dominicana. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esto olía mal. De lo contrario yo le hubiera mandado los 400 dólares», confesó el panameño, que abandonó la comunicación de manera inmediata y denunció a través de las redes lo sucedido.

Una estafa todavía operativa

A pesar de que muchos de los perfiles de TikTok de los estafadores habrían sido eliminados, todavía pueden encontrarse muchas publicaciones en las que aparecen una imagen ultrafalsa (‘deepfake’) de la princesa Leonor con mensajes en los que ofrece dinero a quienes respondan o resuelvan un juego.

EFE se puso en contacto a través de mensajes de WhatsApp y con una identidad falsa con uno de los teléfonos de los supuestos estafadores y comprobó que la trama sigue totalmente operativa con la misma fórmula y operación de la descrita por las víctimas.

Tras un breve intercambio de mensajes para «asegurar» que se estaba hablando con el presunto secretario y preguntar por el proceso para obtener las ayudas de la princesa Leonor, el estafador informó que «en esta semana la princesa Leonor está ayudando con €50.000», quien añadió: «no sé si le sirve de mucho pero espero que sí».

Para hacer efectivo el pago se pide de inmediato «nombre completo e identificación» y, tras unos minutos de insistencia y envío de una imagen de una oficina falsa para dar veracidad a la coartada de ser un secretario real, se recibió una respuesta de que «en el sistema me aparece que es primera vez que estarás recibiendo una cantidad así».

Es entonces cuando se pone de evidencia la estafa, al obligar a la víctima a abrir «un permiso» que se consigue yendo a una «sucursal» y pagando 250 euros. EFE/ir