Perdón a Vinícius, goleada y tregua tras los pitos

Madrid – Tres días después de que el público del Real Madrid mostrase su enfado con sus futbolistas por los recientes resultados, con la mayor pitada en años, este martes se firmó la tregua, se vivió una goleada y Vinícius obtuvo su perdón. Ni rastro del ambiente hostil, jugando en casa, que se vivió en el estadio Bernabéu contra el Levante en una victoria cómoda ante el Mónaco que encarrila la clasificación en el top-8 en Liga de Campeones.

De nuevo, el francés Kylian Mbappé volvió a ser el líder que puso de cara el encuentro. Doblete para sumar 11 tantos en seis partidos de ‘Champions’ y, en total, 32 dianas en 27 encuentros esta temporada.

El primero, en el minuto 5. Gol tempranero que sirvió para calmar definitivamente la tormenta, que ya estaba casi apaciguada. La llegada de los futbolistas en autobús al estadio fue una muestra de ello. Los únicos pitos que se escucharon, los de la Policía para intentar controlar a la gente que buscó resquicios para acercarse lo máximo al bus de la expedición madridista.

Además, más móviles grabando que cánticos de apoyo. De los pitos del sábado a incluso la indiferencia, en un ambiente frío antes de comenzar el encuentro de ‘Champions’.

Un sentir que se trasladó al interior del Bernabéu. Tímidos y leves pitos cuando el Real Madrid salió a calentar y totalmente olvidados antes de comenzar el partido y durante el encuentro. Eso sí, tampoco hubo un apoyo incondicional propio de las noches de Liga de Campeones.

Del himno de la competición se pasó al silencio antes de que se guardase un minuto de silencio en memoria de las 42 víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba). El momento emotivo de la noche.

Y con el balón en juego no hubo tampoco empuje en forma de reproche de la afición madridista. El brasileño Vinícius Junior, el más señalado ante el Levante, foco de la mayor intensidad en los pitos, vivió este martes una noche más plácida.

El perdón de Vinícius

Ya en el minuto 41, ‘Vini’ intentó un regate en salida de balón, un forma de escapar de la presión que no suele tener buen final esta temporada para él, que le salió mal, trastabillado, y que provocó ligeros pitos que rápidamente fueron contestados por aplausos de la afición madridista para defender a su futbolista.

Pero su momento llegó en la segunda mitad. Un Vinícius que firmó dos asistencias, a Mbappé y a Franco Mastantuono y que provocó que Kehrer marcase un gol en propia puerta. Solo le faltaba el gol al brasileño, que lo acabó encontrando en una acción de calidad individual, esa que dejó ver en el clásico de la Supercopa de España en Yeda pero que no encuentra regularidad.

Robo alto de Arda Güler, conducción de Vinícius y disparo potente a la escuadra izquierda de la portería defendida por un Philipp Kohn que solo pudo mirar el esférico. Un gol liberador y una celebración llena de mensajes.

Abrazo junto a todos sus compañeros en el centro del campo. Piña alrededor de un Vinícius Junior que recibió el cariño y la felicitación de los suyos. Arbeloa, quien desde su primera rueda de prensa ha dirigido su mensaje a alabar y recuperar a ‘Vini’ a toda cosa, desde el área técnica lideró los aplausos a sus futbolistas.

Esos que Mbappé, pendiente también en sus mensajes de dar cariño a Vinícius, se encargó, vehemente, de pedir más a una afición que se entregó con el gol de Vinícius.

También tuvo el inglés Jude Bellingham tiempo para redimirse… y para contestar a los rumores. Marcó el inglés en el minuto 80, señalado por su afición por el mal momento del equipo, y su celebración no dio lugar a dudas. Acusado por parte de la afición en redes sociales por beber alcohol, el centrocampista hizo el gesto de estar bebiendo, en repetidas ocasiones, para celebrar su gol.

Culminó así Bellingham una noche plácida, tranquila, para el madridismo como hacía tiempo que no disfrutaba. El Real Madrid sumó tres puntos más en ‘Champions’ con los que acumula 15 y se coloca, provisionalmente a falta del resto de resultados de la jornada el miércoles, en segunda posición para encarrilar su clasificación directamente para los octavos de final.

Una suerte que no tuvo la pasada temporada, teniendo que pasar por una frase previa en la que eliminó al Mánchester City. Cerca de evitarla, a pesar de todos los sobresaltos de esta campaña, con cambio de entrenador incluido, tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador, el 12 de enero, para encarar la temporada desde otra perspectiva. De momento, desde la calma, la tregua tras los pitos. JS