spot_imgspot_img
Nacionales

Pérdidas millonarias deja incontrolable incendio en fábrica de hilos en Cofradía

Por: Proceso Digital

San Pedro Sula – Un voraz incendio consumió este martes una fábrica de hilos en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar para sofocar el siniestro.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el mismo, por lo que un equipo técnico del Cuerpo de Bomberos realizará las investigaciones del caso.

El siniestro dejó pérdidas millonarias y decenas de personas sin una fuente de empleo.

No se reportan personas heridas, solo daños materiales, indicaron los socorristas del Cuerpo de Bomberos. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024